Mkhitaryan punta la finale, Mourinho lo vuole a tutti i costi: la situazione

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Gioca? Va in panchina? Non gioca? A Trigoria la stanno sfogliando da quando, dodicesimo del secondo tempo della gara d'andata a Leicester, Mkhitaryan alzò il braccio, si sdraiò a terra e chiese il cambio. (...) Le voci di dentro a Trigoria (suggerite?), negli ultimi giorni hanno fatto sapere che il recupero dell'armeno per la sfida contro il Feyenoord, è tutto ancora da certificare. Mourinho e il suo staff da settimane stanno lavorando forte sul recupero del giocatore che, pure sabato scorso, nel giorno di riposo concesso dal tecnico dopo la vittoria con il Torino, si è presentato a Trigoria per sottoporsi alle terapie e fare il lavoro personalizzato, palestra e piscina, che sta seguendo dal giorno dopo il ko a Leicester. I miglioramenti ci sono stati (...) Oggi come oggi, l'ipotesi più plausibile è quello di un armeno destinato a sedersi in panchina per poi essere utilizzato nel corso della partita. In questo caso, Mourinho dovrà scegliere il suo sostituto. Sarà un ballottaggio tra Sergio Oliveira e Veretout, con il portoghese al momento favorito (...)

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE