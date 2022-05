Mkhitaryan per Inzaghi

La telenovela Mkhitaryan sembra essere arrivata alle ultimissime scene, con un finale nerazzurro già scritto, ma la Roma non si è ancora arresa. In casa Inter è cresciuto molto l'ottimismo per la buona riuscita dell'operazione, che avverrebbe a costo zero dato che l'armeno ha il contratto in scadenza a giugno. Nonostante l'età, la qualità del calciatore è elevatissima e potrebbe fornire un ricambio nelle varie rotazioni di Inzaghi. Le parti hanno già trovato l'accordo con Mkhitaryan ed il suo agente sulla base di un biennale a 3,5 milioni a stagione. I nerazzurri, inoltre, potranno usufruire del Decreto Crescita.

La Roma comunque non cede e spera di riuscire a trattenerlo su richiesta di Mourinho. Ieri Pinto ha riparlato con il 33enne e la sua proposta non è molto differente da quella del club di Milano: sarebbero sempre 3,5 milioni a stagione per due anni, ma nella seconda stagione sarebbe garantita la stessa retribuzione solo al raggiungimento di determinati obiettivi. I giallorossi pensano di essersi spinti al massimo ed ora starà a Mkhitaryan decidere e la risposta arriverà ad inizio settimana.

(gasport)