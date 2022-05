Mkhitaryan, Mourinho ha un obiettivo per il recupero

Mkhitaryan è l’uomo in più di Mourinho. Lo Special One lo considera un giocatore fondamentale e spera nel suo recupero per la finale. Si raccontava che i loro rapporti a Manchester non fossero idilliaci nella seconda stagione, invece oggi Mkhitaryan è fondamentale per Mourinho, a tal punto da chiedere lui stesso il rinnovo del contratto in scadenza tra meno di due mesi. Intanto il giocatore sta lavorando per recuperare in vista della finale di Tirana. E subito dopo firmerà il prolungamento, probabilmente biennale ma a cifre inferiori rispetto all’attuale stipendio. L’armeno con la sua famiglia si trova bene a Roma, il rinnovo dovrebbe essere una formalità in virtù delle parole del tecnico di qualche settimana fa: «Io voglio che resti, lui anche e la proprietà vuole che rimanga».

(corsport)