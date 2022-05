Mkhitaryan: la rincorsa verso Tirana è partita

Corsa contro il tempo per Henrickh Mkhitaryan, che a 22 giorni dall'infortunio occorso contro il Leicester e a soli 5 dalla finale di Conference League, punta a tornare a disposizione di Mourinho proprio per la partita contro il Feyenoord. Nella sua testa c'è la voglia di giocarsi l'ultima fiche della stagione, quella più importante, ed anche mercoledì all'uscita del centro sportivo di Trigoria ha rassicurato un tifoso che gli chiedeva come stesse.

Lo staff medico sta lavorando per rimetterlo in piedi almeno da lunedì, così che l'armeno possa allenarsi un paio di volte prima di volare a Tirana. Le prossime ore saranno decisive per valutare il protocollo di avvicinamento alla sfida europea, ma la sensazione è che sull'aereo per Tirana Mkhitaryan ci sarà.

Intanto sembra tutto fatto per la questione rinnovo: il nuovo accordo tra l'ex Arsenal e il club giallorosso dovrebbe essere annunciato dopo la finale, con buona pace dell'Inter, interessata al calciatore.

Preoccupano meno le condizioni fisiche di Zaniolo: il classe '99 è stato convocato per il Torino e sembra aver risolto i suoi problemini fisici. Non è escluso che a Tirana possa alternarsi proprio con Mkhitaryan.

(Corsport)