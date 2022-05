Mkhitaryan, jolly per Inzaghi

Sollevata la coppa ha scelto di dire addio alla Roma. Conquistata la Conference League, infatti, Mkhitaryan ha deciso di cambiare, accettando l’off erta che gli aveva presentato l’Inter: biennale da 3,5 milioni di euro, che continuerà a benefi ciare del decreto crescita. L’opportunità Mkhitaryan ha subito convinto Inzaghi. Proprio il centrocampo, nella stagione appena conclusa, si è rivelato il reparto con minori possibilità di rotazione. Mancava una vera alternativa a Calhanoglu, ovvero l’elemento di maggiore qualità e con caratteristiche più off ensive della mediana. Con Mkhitaryan il vuoto verrà colmato. Anche perché in questa stagione agli ordini di Mourinho è stato impiegato soprattutto a centrocampo, anche in posizione arretrata, davanti alla difesa. Insomma, l’armeno è un elemento eclettico che non sarà soltanto il vice-Calha, ma consentirà variazioni di modulo. C’è anche una curiosità, ovvero che Mkhitaryan avrebbe potuto indossare i colori nerazzurri con un anno di anticipo. Anche l’estate scorsa, infatti, era cominciato un serio corteggiamento. E forse proprio da quel precedente è scattato il recente il ritorno di fiamma.

(corsport)