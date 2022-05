Mkhitaryan forse dall’inizio, fuori uno tra Oliveira e Zaniolo

Due posti e tre giocatori in lizza. Mourinho deve risolvere gli ultimi dubbi di formazione, dopo che la rifinitura gli ha consegnato un Mkhitaryan pronto ma con un minutaggio limitato. Più probabile che l’armeno giochi dall’inizio perché, qualora la gara andasse ai supplementari, un’ulteriore sforzo potrebbe non reggerlo. E allora dipenderà dalla posizione in cui sarà schierato. Se sarà a centrocampo, allora farà staffetta con Oliveira; se sarà in attacco a quel punto il sacrificato in avvio sarebbe Zaniolo. Un dubbio non banale, anche se, negli spazi che il Feyenoord in genere concede, la corsa dell’azzurro potrebbe essere determinante.

(Gasport)