Mkhitaryan e Zaniolo ci provano

IL TEMPO (E. ZOTTI) - José Mourinho non vuole correre rischi inutili prima della finale di Tirana. Per questo la gestione del gruppo giallorosso fino al 25 maggio sarà quasi maniacale. Ieri lo Special One ha preferito spedire in tribuna sia Zaniolo che Felix, entrambi rimasti a riposo per motivi precauzionali (il numero 22 aveva accusato un lieve affaticamento muscolare). Oltre a gestire le forze per l'ultimo atto di Conference League la speranza dello Special One è quella di riavere a disposizione Mkhitaryan, alle prese con la lesione al flessore rimediata a Leicester: recuperare l'armeno si preannuncia una missione tutt'altro che semplice ma lo staff medico di Trigoria tenterà l'impossibile per portare il trentatreenne in Albania con il resto del gruppo. Ieri intanto Spinazzola è tornato a giocare una gara da titolare 316 giorni dopo la rottura del tendine d'Achille. Il terzino ha giocato 45' di buon livello prima di lasciare il posto a Zalewski: un recupero che potrebbe rivelarsi preziosissimo in ottica Feyenoord.