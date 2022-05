Mkhitaryan ai saluti: firma per l’Inter, giallorossi delusi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La storia di Henrik Mkhitaryan in giallorosso si chiude con la coppa. A meno di ripensamenti dell'ultimo minuto - che ormai avrebbero del clamoroso - a Tirana l'armeno ha giocato la sua ultima partita con la maglia della Roma. Il fantasista ha deciso di accettare la corte dell'Inter e dire sì alla proposta nerazzurra, che ha offerto un biennale da 3.5 milioni a stagione. La notizia è rimbalzata da fonti molto vicine al club nerazzurro ed è confermata dall'entourage del giocatore, con l'ex Arsenal già pronto a sottoporsi alle visite mediche. Prima di svolgerle però dovrà attendere almeno un paio di settimane, il tempo di recuperare dalla lesione al flessore che ha costretto Mkhitaryan ad alzare bandiera bianca a un quarto d'ora dall'inizio del match con il Feyenoord. A Trigoria la notizia ha suscitato amarezza e perplessità visto che, nelle scorse settimane, i giallorossi avevano presentato a Miki un'offerta pressoché identica a quella del club di Zhang - un anno con opzione di rinnovo «facile» a 3.5 milioni netti - e che a Milano il giocatore farebbe la riserva di Calhanoglu. Mkhitaryan lascia la Roma dopo tre stagioni: arrivato a parametro zero nell'estate 2019, in giallorosso ha collezionato 87 presenza segnando 27 gol. La conquista della Conference League rappresenta la ciliegina sulla torta di una storia d'amore con il club giallorosso che, dopo la magica notte della Komberete Arena, gran parte dei romanisti sperava di poter continuare a vivere. Dopo aver già rinnovato alla fine della scorsa stagione, stavolta Mkhitaryan ha deciso che la sua avventura nella Capitale era arrivata al capolinea. Da luglio inizierà ad inseguire nuovi obiettivi in maglia nerazzurra.