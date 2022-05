Rolando Mandragora, di proprietà della Juventus, è il capitano designato in casa Torino per la prossima stagione, in caso di permanenza. Il diritto di riscatto prefissato un anno fa prevede un esborso di 9 milioni e mezzo, ma il Torino punta a uno sconto da parte dei bianconeri. Su Mandragora, però, ci sono diversi club alla finestra, tra cui la Roma di José Mourinho.

(tuttosport)