Meraviglia Tammy, manca la ciliegina nell'anno da record

27 gol in questa stagione: ha un attaccante che si sbatte per la squadra e fa il suo dovere, segnare. E ora vale cifre da capogiro. La sfida con Dessers. bomber del Feyenoord, è nei pensieri di Tammy Abraham. L’attaccante olandese è avanti di un gol nella classifica cannonieri della Conference League, con solo una partita - e che partita - a disposizione per il controsorpasso. Ma a questo punto, che vuoi che sia un gol. Come dice Mou, conta la finale, non bisogna guardare la storia della Roma.

I suoi numeri sono già da record. Sei doppiette (4 in campionato); dieci volte ha firmato la rete dell'1-0; soltanto Rodolfo Volk (con 21, nel 1929/30) ha realizzato più reti di lui (21 contro 17) con la maglia della Roma in Serie A; è il calciatore inglese ad aver marcato di più in un campionato, superando di un gol Gerry Hitchens, fermo a 16. E fermiamoci qui. Lui non vuole fermarsi, Tammy osserva il futuro e, come ha spesso detto, sarà in Premier, cioè a casa sua. Non ora, a meno che non arrivi un'offerta indecente alla Roma. «Amo questo club dal primo giorno. Ho sempre cercato di aiutare la squadra con gol e assist. È stato un anno positivo per me. Spero sia un trampolino di lancio per la prossima stagione, ora vogliamo giocarci la finale».

(Il Messaggero)