Maxischermo porta sfortuna? I Friedkin dicono di no

La scaramanzia è una materia completamente sconosciuta per i Friedkin. Con un “calcio” ai precedenti (poco felici) del passato, la Roma ha deciso di aprire le porte dell’Olimpico per far vivere ai tifosi giallorossi, che non saranno a Tirana, le emozioni della finalissima di Conference League. Sì ai maxischermi per la sfida con il Feyenoord, proposta che era stata ritirata dal Comune dopo i primi mugugni. Non è il pensiero del club giallorosso che ha chiamato a raccolta i tifosi giallorossi.

Un occhio come sempre al sociale, visto che una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto “Superiamo gli ostacoli”, dedicato alle persone non vedenti o con ridotta mobilità. Tra poche ore inizierà la vendita dei biglietti: 5 euro per gli abbonati, 10 euro invece il prezzo in vendita libera. Resta ora da capire la risposta della tifoseria. Da Trigoria hanno pochi dubbi: un altro sold-out è in arrivo, il 17simo stagionale.

(La Repubblica)