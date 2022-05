Maxime Lopez, ora la Roma fa sul serio: la chiave può essere la rinuncia al 30% di Frattesi

Aspettando l'emozione di Tirana, la Roma si muove. E punta con decisione il primo obiettivo, naturalmente su input di Mourinho: Tiago Pinto è passato in vantaggio nella corsa a Maxime Lopez, regista francese del Sassuolo.

L'allenatore della Roma lo ha seguito per tutto il campionato, ne ha parlato in termini entusiastici anche in una conferenza stampa e lo considera per caratteristiche tecnico-tattica il rinforzo giusto per il centrocampo della prossima stagione. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma i sondaggi della Roma sono stati frequenti: vanno avanti da almeno un paio di mesi, quando si era parlato anche di un'ipotesi Raspadori.

Classe 97, il centrocampista francese è valutato circa 15 milioni. E piace a tante squadre, tra cui l'Inter. Ma la Roma ha una carta decisiva da calare sul tavolo delle negoziazioni: Davide Frattesi, un altro dei giocatori richiesti del Sassuolo, sul quale per contratto vanta ancora il 30 per cento dell'eventuale rivendita, che può essere stimata in 6-7 milioni. In più, tra i tanti giovani interessanti che crescono a Trigoria, l'ad Carnevali potrebbe scegliere un altro calciatore che aiuti i Friedkin ad abbassare l'esborso di denaro.

