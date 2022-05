Male Guida: il rigore dato alla Viola è inesistente

Non bene la direzione arbitrale di Guida, che dopo 2 minuti assegna alla Fiorentina un rigore inesistente: la chiamata di Banti al Var è fuori luogo e il tocco di Karsdorp su Nico Gonzalez è leggerissimo. Gol giustamente annullato a Bonaventura al minuto 25, chiamata sbagliata invece per un fallo in attacco che non c'era di Ikone su Ibanez, con il calciatore della Fiorentina che si sarebbe involato verso Rui Patricio. Contatto dubbio non fischiato nell'area della Roma tra Cristante e Nico Gonzalez.

(Gasport)