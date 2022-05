L’ultimo pienone prima della mega trasferta

IL TEMPO (E. ZOTTI) - La prima Roma di Mourinho concluderà la stagione casalinga davanti a un Olimpico gremito. Contro il Venezia il club giallorosso registrerà il sedicesimo sold out stagionale, il quinto di fila col 100% della capienza. Al termine del match, la squadra effettuerà un giro di campo per ringraziare i tifosi. Un'ondata d'amore destinata a non fermarsi. La Roma infatti, come anticipato da Il Tempo, ha comunicato che la campagna abbonamenti per la stagione 22/23 inizierà mercoledì 18 e la prima fase sarà dedicata ai rinnovi. La principale novità riguarda la distinzione tra tessera «classic» e «plus»: entrambe garantiranno una prelazione sui biglietti per le partite di coppa, con gli abbonati «plus» che avranno però un’ulteriore precedenza, con un'apposita fase dedicata, sui «classic». La nuova divisione in categorie ha fatto storcere il naso a diversi tifosi, abituati da sempre ad un prezzo unico per abbonamenti dello stesso settore. I cambiamenti inoltre non riguardano solo la tribuna Tevere - dove saranno installati palchetti come quelli presenti in Monte Mario - ma coinvolgeranno anche gli abbonati di Curva Nord, che c non avranno incluso il biglietto per il derby casalingo con la Lazio. In passato il club aveva sempre riservato tagliandi gratuiti in altri settori dello stadio. Dal prossimo anno invece i possessori di una tessera in Curva Nord potranno acquistare un tagliando in prelazione per qualsiasi altro settore con un prezzo scontato del 50%, sottoscrivendo un abbonamento per 18 gare anziché 19. Nel frattempo prosegue l'odissea di chi sta tentando di organizzare la trasferta a Tirana: decine di persone continuano a subire le pratiche scorrette di diversi alberghi albanesi, che cancellano le prenotazioni per rimettere sul mercato le stesse stanze a prezzi folli.