Berisha tra i pali, mentre Vojvoda non ce la fa a recuperare per l'ultimo match di campionato del Torino, quello contro la Roma. A spiegarlo è il tecnico Juric in conferenza stampa. Sulla sinistra spazio ad Ansaldi, mentre sulla trequarti Seck prenota una maglia da titolare. Per Lukic possibilità di utilizzo in un'inedita posizione sulla destra della linea di difesa.

(Gasport)