L'ossessione di Abraham, vincere a Tirana: «Far felici i tifosi»

Ventisette. E non è finita qui. Già questo dato non è male. Specie per uno che sta in Italia soltanto da pochi mesi. Uno che non aveva mai abbandonato la sua comfort zone inglese.

Non è ancora finita perché manca l’appuntamento più elettrizzante della stagione, cioè la finale di Conference League a Tirana contro gli olandesi del Feyenoord. E migliorare, mercoledì prossimo, il proprio bottino è l’obiettivo, anzi il chiodo fisso che a Tammy Abraham ha piantato dentro la testa. Per una soddisfazione personale, certo, ma anche (o soprattutto?) per regalare un sorriso infinito a una tifoseria che non aspetta altro. Da una vita.

(La Repubblica - M. Ferretti)