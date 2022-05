L'Olimpico si blinda per Roma-Leicester: stop ai bus in Centro

José Mourinho ha chiesto ai tifosi giallorossi di non essere «spettatori» ma altri «giocatori» in campo. Per i sessantaquattromila dell'Olimpico che stasera, a partire dalle 21, assisteranno alla semifinale di Conference League tra Roma e Leicester, l'attenzione sarà concentrata soprattutto sul match ma per chi è deputato all'ordine pubblico gli occhi e le orecchie saranno ben aperti su ciò che succede intorno e oltre lo stadio. Nella Capitale, infatti, stanno arrivando nelle ultime ore quasi 3500 supporter inglesi - tra cui lo zoccolo duro dei Baby Squad, gli ultras - e la Questura ha già diramato loro tutte le indicazioni riguardo ai percorsi dedicati e le regole "minime" da rispettare. Il timore è che, tra fiumi d'alcol e vecchie rivalità, si accendano pericolose scintille. In occasione della partita, inoltre, tra i provvedimenti è prevista la parziale sospensione del servizio di trasporto pubblico di superficie nella fascia 22.00-2. In particolare, le linee bus e tram che attraversano o fanno capolinea nella Ztl del centro effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle 22 mentre le linee di bus notturne effettueranno le prime partenze dai capolinea alle 2. Resterà regolare, invece, il servizio metro. Inoltre, delle variazioni potrebbero essere disposte dalle autorità a seconda delle esigenze sul momento.

(Il Messaggero)