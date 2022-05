L'Olimpico sfida il De Kuip, in 50 mila per sognare. E Tirana diventa blindata

Non accenna a diminuire l'entusiasmo dei tifosi della Roma, che aspettano con ansia l'appuntamento che può dare un tono trionfale alla stagione: la finale di Conference League, mercoledì a Tirana contro il Feyenoord. I primi tifosi romanisti cominceranno ad arrivare domani in Albania, gli ultimi sono attesi nel pomeriggio di mercoledì con dei voli charter in partenza da Roma e pronti a rientrare nella nottata o alle prime ore del giorno successivo. Tra questi anche quelli con sponsor (Vincent Candela sarà ambasciatore della Roma in finale) e famiglie dei giocatori.

Chi non è riuscito a partire ha optato anche per la soluzione Olimpico, per cui si preannuncia l'ennesimo sold out stagionale: ieri sera erano infatti già oltre 40 mila i tagliandi venduti (sui 50 mila che saranno messi in vendita dalla società giallorossa) per assistere alla finale dai maxischermi: due posizionati nelle curve più altri sei, due sotto le due tribune e uno sotto ogni curva che trasmetteranno la partita di Tirana. Una sfida al De Kuip, l'impianto del Feyenoord. Anche li ci saranno i maxi-schermi ed è giù tutto esaurito: 50 mila spettatori e intrattenimento musicale prima della partita.

A Tirana intanto è allerta come prevedibile per una finale europea. Tra domani e martedì l’Uefa renderà noti i dettagli del piano sicurezza: ad oggi il consiglio ai tifosi è quello di entrare presto allo stadio e stare il più possibile nelle fan zone dedicate. Procede a ritmo sostenuto anche la prima fase della campagna abbonamenti: sono già 18 mila i tifosi che hanno rinnovato, sui 21 mila totali di questa stagione. Risolti anche i disguidi che si erano creati a causa di bug del sistema per cui erano stati messi erroneamente in vendita in curva Sud dei posti riservati ai vecchi abbonati.

