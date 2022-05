L'Olimpico prepara la bolgia giallorossa

Cresce l'attesa per Roma-Leicester, match valido per il ritorno della semifinale di Conference League ed in programma domani alle ore 21. L'avventura in questa competizione europea è iniziata dai preliminari contro il Trabzonspor e da quel momento il sostegno dei tifosi è stato unico, anche in trasferta. I supporter giallorossi infatti hanno dovuto percorrere oltre 10500 chilometri per seguire la propria squadra in giro per l'Europa (Sofia, Zaporizhzhia, Bodo, Vitesse e Leicester), affrontando anche rigide temperature. Il coro "Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli, con la Roma in fondo al cuor" rappresenta alla perfezione la passione del tifoso romanista. Domani si registrerà il quindicesimo sold out stagionale e ci saranno oltre 64000 spettatori, di cui 3500 del Leicester. La politica utilizzata dai Friedkin riguardo alla vendita dei biglietti a basso prezzo ha funzionato ed ha portato allo stadio oltre 1 milione di tifosi complessivi nelle partite casalinghe. Anche per la sfida di giovedì la Curva Sud ha promesso spettacolo per spingere la squadra verso la finale di Tirana.

(corsport)