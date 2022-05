L'Olimpico in campo con la Roma: la Curva Sud prepara una sorpresa

[...] Tanti giovani tifosi ieri erano davanti al Fulvio Bernardini per cercare di caricare i giocatori che varcavano i cancelli, ma anche solo per far sentire la loro presenza alla squadra. O per non rimanere a casa perché ansiosi di vivere questa magica serata all’Olimpico.

[...] Mourinho in conferenza stampa è stato chiaro, vuole che i romanisti giochino la partita per essere il dodicesimo uomo con la maglia giallorossa: loro in questa stagione hanno sempre risposto presente e l’effetto in campo si è visto in tante occasioni. L’ultima volta nella spinta decisiva contro il Bodø, con una carica che ha stordito i norvegesi e aiutato la Roma nella rimonta.

Sarà una giornata lunga, ricca di emozioni e di entusiasmo. Già dal primo pomeriggio tanti romanisti si raduneranno nel piazzale Dino Viola per far sentire la loro vicinanza al gruppo, poi quando uscirà il pullman giallorosso non è difficile immaginare la festa che scateneranno come accade nei grandi match. Non ci saranno i gruppi della Curva Sud che hanno scelto come fatto anche negli ultimi derby di radunarsi davanti all’Olimpico per preparare l’ennesima scenografia mozzafiato della stagione. Lo stadio sarà un dipinto colorato di giallo e rosso: dal prepartita fino al fischio finale sventoleranno le bandiere e le sciarpe per creare un’atmosfera da brividi. [...]

(Corriere dello Sport)