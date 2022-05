L'Olimpico entusiasta anche dopo il pari. Tutti sotto la curva

Ieri allo Stadio Olimpico la Roma è stata fermata dal Venezia sul punteggio di 1-1 ed il rammarico maggiore è dovuto alla quantità di tiri effettuati, ovvero 46, ed alla sfortuna. I giallorossi hanno colpito 4 traverse, che hanno rovinato la festa giallorossa, complicando la corsa all'Europa. Nonostante il risultato, Mourinho ha portato i suoi ragazzi a fare il giro di campo per ringraziare i tifosi per l'affetto ricevuto.

Da quando Mkhitaryan si è infortunato, la Roma fatica a segnare ed infatti ha realizzato solo due reti in 4 partite e mezzo, quella di ieri e quella al ritorno contro il Leicester. Il Venezia sembra portare fortuna a Shomurodov, che anche all'andata aveva trovato la via del gol: "Sono felice per il gol, lo volevo da tempo, anche se sarebbe stata meglio la vittoria - le sue parole -. Ora dobbiamo pensare a chiudere il campionato nel migliore dei modi, poi testa a Tirana".

La festa ieri era già iniziata prima dell'inizio della partita, quando lo speaker annunciò nella formazione titolare il ritorno di Spinazzola. Il pubblico lo ha accolto con un boato, così come quando sui maxischermi hanno proiettato Totti e De Rossi, ieri presenti in tribuna. Al termine della partita la squadra ha ringraziato i tifosi per l'ultimo match casalingo, poi ci sarà Torino ed infine l'Albania. "Coronate i nostri sogni di gloria. Forza ragazzi, scrivete la storia", lo striscione apparso in Curva Sud.

(gasport)