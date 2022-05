Lo strano caso della finale per pochi intimi: tutti a Tirana (si fa per dire)

Non proprio tutti a Tirana. È il grande paradosso che la Conference League aveva in serbo da mesi ed ora è esploso in tutta la sua criticità. La terza competizione firmata Uefa, snobbata per mesi e mesi visto lo scarso appeal delle partecipanti, si è accesa nella sua parte finale. Quattro top club nelle semifinali, che hanno dato la possibilità all’UEFA di riabilitare l’uso del VAR, previsto inizialmente solo nella finale. Ora l’atto conclusivo a Tirana. Non proprio Wembley o l’Allianz Arena, ma semplicemente l’”Arena Kombëtare”, il principale impianto albanese, con la capienza di 21.690 posti.

Nessuno mesi fa ha avuto il coraggio di criticare tale scelta. Ma con il passare del tempo in molti hanno iniziato a segnare sul calendario la data del 25 maggio, chiedendosi: «Ma riuscirò mai a trovare un biglietto?». Un bacino di utenza di diversi milioni, in grado di generare una serie di sold-out a ripetizione all’Olimpico, da oltre 60mila spettatori, e ora, per la gara più attesa, il grande paradosso: solamente poco più di 5000 tifosi giallorossi potranno assistere dal vivo all’atto conclusivo della Conference League.

Una follia organizzativa, figlia di un ragionamento che, già in partenza, ha puntato a ridimensionare l’importanza della coppa. Un boomerang per l’Uefa, che avrebbe potuto contare su incassi diversi (i tagliandi oscilleranno tra i 50 e 160 euro), viste le due squadre che si sfideranno nella finalissima. Circa seimila biglietti per ciascuna tifoseria, il restante nelle mani di Uefa e autorità locali. E così pochi fortunati allo stadio, un popolo intero a casa davanti alla tv.

(La Repubblica)