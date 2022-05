Lo Special One ha ridato la luce

Adesso ce ne rendiamo conto e lo possiamo ammettere guardando al passato, senza che sembri una scusa: noi tifosi della Roma siamo entrati in una condizione molto simile al lutto dopo l’abbandono di Totti e De Rossi. Non si tratta di rimpianti o della oggettività della perdita, è il modo che ci ha ferito e offeso. Molti di noi hanno pensato: è finita con quella Roma che conoscevamo, tanto più che al timone erano rimaste persone insensibili, incompetenti, dai comportamenti quasi offensivi per i cuori giallorossi [...].

Poi, sono arrivati i Friedkin e hanno preso in mano con dignità (e in silenzio) la situazione. Ora ne possiamo parlare perché, chiamato dalla nuova proprietà, è arrivato Mourinho e in un solo faticoso anno ci ha fatto rivedere la luce [...].

Diciamolo oggi, quando ancora mancano due partite decisive, contro Bologna e Leicester: è stato un successo, nulla a che vedere con prima [...].

(Il Messaggero - P. Liguori)