Lo 'scudetto' della Città Eterna è una volata con il fiato sospeso

Testa a testa tra Roma e Lazio per la corsa al quinto posto. Le due squadre della Capitale sono appaiate a quota 59 punti in classifica, ottenuti grazie allo stesso ruolino di marcia: 17 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. 28 punti dei biancocelesti nel girone di ritorno, a fronte dei 27 dei giallorossi, e la squadra di Sarri può vantare il secondo attacco della Serie A (ottavo, invece, quello della squadra di Mourinho).

53 i gol incassati dalla Lazio in questa stagione, mentre la Roma ha subito 40 volte: dato che vale ai giallorossi la sesta posizione nella classifica delle reti subite. E nella volta per l'Europa conteranno le energie residue, il calendario e le motivazioni degli avversari. Con la Roma impegnata per almeno un altro match in Conference.

(Il Messaggero)