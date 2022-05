L’impresa di Mou: tifosi tutti con lui nonostante il rischio "zero Europa"

Mourinho e lo Stadio Olimpico di sabato offrono uno spunto per i sociologi che analizzano il calcio. Il tecnico a fine gara ha detto: "Ho vissuto ambienti così dopo aver vinto un campionato, ma non dopo un pari e finendo nella posizione che avremo noi. È un fenomeno sociale incredibile. Da studiare". Colpisce la forbice che si è creata tra la stagione della Roma e la sua percezione. I giallorossi rischiano di arrivare ottavi e, in caso di sconfitta in finale, di non giocare nessuna coppa europea. La Roma ha anche un punto in meno rispetto a quella di Fonseca nella scorsa di stagione. Da oltre un mese lo stadio è sempre tutto esaurito, con il tifo che si stringe intorno alla squadra. Lo Special One ha saputo accarezzare sia il senso di rivalsa della piazza, sia quello di "ingiustizia" che cova da sempre, diventando il megafono di una critica continua e tagliente agli arbitri. Il risultato è sotto gli occhi di tutti e per questo, comunque vada a Tirana, Mourinho e i romanisti avranno già vinto.

(gasport)