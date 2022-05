L’euforia non diventi frenesia

Oggi è una finale per la Roma e non solo perché è l’ultima giornata di campionato, ma perché sarebbe importante presentarsi a Tirana con un passaporto per l’Europa già valido. La Roma di Mourinho ha ampiamente meritato questo traguardo e deve trovare la forza per superarlo. Non sarà facile, e speriamo che non ci siaun arbitro o un Var spezza gambe. Ancora una volta sono d’accordo con José, che denuncia un’attenzione troppo sbilanciata solo verso la finale di Coppa: una frenesia (prima ancora che un’euforia) molto pericolosa.

[...] Resta da dire, alla vigilia di una settimana che cambierà le prospettive della Roma, che il lavoro fatto quest’anno, da proprietà e tecnici, è stato molto importante e merita i nostri applausi. Il clima è cambiato e la nostra voglia di Roma è ritornata. Grazie, in ogni caso.

(Il Messaggero - P. Liguori)