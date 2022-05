L’«eroe» di Tirana è nella storia, ma il suo futuro rimane un mistero

Dopo il gol nella finale di Tirana, che ha regalato la Conference League alla Roma, Nicolò Zaniolo è ormai pronto per spiccare il volo. Da capire se lo farà con la maglia giallorossa o approdando altrove. Tra il classe '99 e l'ambiente c'è senz'altro feeling: i tifosi non lo hanno mai lasciato solo e le immagini della gioia condivisa durante la festa per il titolo europeo parlano chiaro. Un ruolo decisivo sarà poi giocato da Josè Mourinho, a seconda del ruolo e del peso che il tecnico vorrà affidare al gioiellino giallorosso.

Il vero nodo, però, è quello economico: Nicolò chiederà un ingaggio simile a quello dei due calciatori più pagati della squadra, cioè Abraham e Pellegrini: almeno 4.5 milioni e mezzo netti più bonus facili da raggiungere, oltre ai diritti di immagine. A quel punto la Roma avrebbe due opzioni: accontentarlo e fare un passo decisivo verso la fumata bianca, o aprire un'asta con base da 60 milioni di euro.

La Juventus ora sembra un po’ defilata mentre una soluzione (gradita a Nicolò) potrebbe essere rappresentata dal Milan. La Roma preferirebbe venderlo all’estero (Tottenham), ma questa soluzione non piace molto al calciatore.

(Corsera)