Leicester, rebus Zaniolo e Mou tesse la sua rete

La tripletta realizzata contro il Bodo/Glimt sembrava aver fatto tornare Zaniolo il vero protagonista per il finale di stagione, ma in realtà ha compiuto nuovamente un passo indietro. Sia contro il Napoli sia contro il Bologna non ha disputato le sue migliori partite ed al King Power Stadium lo si è visto più per le sportellate che per le giocate tecniche. La sua presenza da titolare per il match di domani non è così scontata ed è l'unico dubbio di Mourinho. Tornerà Smalling in difesa, mentre Sergio Oliveira prenderà il posto di Mkhitaryan. La logica vuole che ci sia Zaniolo in coppia con Pellegrini alle spalle di Abraham, ma lo Special One potrebbe preparare una sorpresa a Rodgers: la prima potrebbe essere l'inserimento di Vina sulla fascia sinistra, che comporterebbe lo spostamento di Zalewski sulla trequarti. La seconda invece prevede l'aggiunta di un centrocampista in più, in questo caso Veretout, con l'avanzamento di Pellegrini al fianco del centravanti inglese. Zaniolo contro il Bologna ha giocato 90 minuti, mentre gli altri titolari sono entrati solo a gara in corso. Il numero 22 potrebbe rivelarsi una carta utilissima da giocarsi a gara in corso, soprattutto qualora si dovesse andare ai supplementari.

(La Repubblica)