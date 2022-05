L’editoriale di Costanzo: “Mourinho è troppo intelligente per lasciare la Roma”

[...] Dobbiamo ancora una volta renderci conto di quanto Mourinho, come allenatore ma a che come psicologo, abbia lavorato in questi mesi. Sì, certo, adesso c’è il campionato, ma intanto questa soddisfazione a Tirana ce la siamo tolta. Mi ha scritto un tifoso giallorosso che mi domanda: "Ma se un giorno Mourinho avesse voglia di andare via?". Gli rispondo: "A parte che non giornate per fare questi discorsi, vorrei aggiungere che Mourinho è troppo intelligente per lasciare la squadra in questo. Lui, come tutti, sa godere dei successi".

(Corsport - M. Costanzo)