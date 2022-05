Le vacanze: Mou in Portogallo. Sergio Oliveira scopre il sud Italia

Terminata la stagione, Mourinho è partito per le vacanze, così come alcuni dei suoi ragazzi. Lo Special One è volato in Portogallo, dove rimarrà fino alla fine di giugno. "Arrivederci Roma", il messaggio lanciato dall'allenatore sui social. Molti calciatori continueranno a lavorare in vista delle sfide di Nations League. L'Italia prima sfiderà l'Argentina nella finalissima di Wembley, mentre poi affronterà Germania, Ungheria, Inghilterra e di nuovo Germania: tra i convocati del ct figurano Cristante, Pellegrini, Mancini, Spinazzola e Zaniolo, i quali, quindi, inizieranno le vacanze in ritardo. Discorso simile anche per Abraham, Vina, Rui Patricio, Kumbulla, Shomurodov, Felix, Zalewski e Diawara.

Oliveira andrà alla scoperta del sud Italia, mentre Karsdorp risulta essere in partenza per Dubai. Lì troverà probabilmente il suo compagno di squadra Mkhitaryan. Smalling non ha ancora deciso la destinazione, mentre Carles Perez tornerà in Catalogna per poi partire nuovamente. Anche El Shaarawy si sta organizzando e potrebbe recarsi in Asia. Possibile tappa nelle isole greche per Darboe.

A inizio luglio tutti si ritroveranno a Trigoria per preparare la nuova stagione, che, a causa del Mondiale invernale, inizierà in anticipo: la Serie A partirà il 14 agosto.

(corsport)