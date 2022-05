Le giallorosse si regalano un'altra finale

IL TEMPO (M. VITELLI) - L’AS Roma femminile difenderà il titolo di detentrice della Coppa Italia. Con il successo per 2-0 sull’Empoli ottenuto ieri grazie alle reti di Soffia nel primo tempo e Bartoli nella ripresa, le giallorosse di Alessandro Spugna si guadagnano meritatamente la finale anche quest’anno. L’appuntamento è ora per il 22 maggio a Ferrara, quando le capitoline si troveranno di fronte con molta probabilità la Juventus.

Dopo il successo per 6-1 nel match di andata in casa del Milan, infatti, sembra davvero impossibile un ribaltone rossonero nella gara di ritorno in programma oggi. Fu proprio il Milan, la scorsa stagione, a dare del filo da torcere alla Roma, che riuscì nell’impresa di portare a casa la Coppa Italia solo ai calci di rigore. Con cinque punti di distacco dalla Juventus capolista e altrettanti dall’Inter seconda, la compagine giallorossa è ormai ad un passo anche dal centrare l’altro obiettivo stagionale, quel secondo posto che garantisce l’accesso alla prossima Champions League.

Altra belle notizia arrivano dalle statistiche: la Roma è tra le squadre di Serie A quella con la striscia d’imbattibilità più lunga in tutte le competizioni (11 successi e 2 pareggi) ed è anche la squadra che ha mandato più giocatrici in gol. Al termine della gara con l’Empoli arrivano le parole di Elisa Bartoli e di Angelica Soffia, le due giallorosse andate in gol. «Dedico questa rete alla mia famiglia e alle mie compagne - dice Elisa - è stata una gara complicata,masiamo riuscite a portarla a casa». Ora c’è da affrontare lo sprint finale, la ricetta è quella di continuare a correre.

«Vincere aiuta a vincere - sottolinea - siamo consapevoli della nostra forza e con il passare della stagione abbiamo imparato a conoscerci meglio. Dopo quattro anni, sapere che sabato prossimo potremmo conquistare il diritto di giocare la Champions ci fa felici. Il progetto è in crescita». Angelica non vuole fermarsi. «Ora dobbiamo vincere la finale» dice la numero 4 giallorossa. Mister Spugna è molto soddisfatto. «Le ragazze sono state bravissime, avremmo potuto fare anche qualche gol in più ma va bene così». Poi un ringraziamento al pubblico, sempre vicino alla squadra. «Il Tre Fontane fa sempre la sua parte - conclude - i nostri tifosi sono stupendi».