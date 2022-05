Le feste di Milan e Roma, le tessere Inter: ai tifosi è tornata la voglia di calcio

C’è stata la stagione degli allenatori: il ritorno dei big della panchina, da Mourinho a Sarri, da Allegri a Spalletti. E tutti lì a chiedersi chi avrebbe portato le maggiori novità, chi avrebbe risposto subito alle attese. C’è stata poi la stagione degli svincolati: un fenomeno nuovo, comunque atipico, per il campionato italiano. Dopo gli allenatori e gli svincolati, questo è invece il periodo - ed è un peccato dire che ci piace ancora di più? - dei tifosi. Già, del pubblico. Quello del Milan ha festeggiato lo scudetto con un incredibile trasporto e una partecipazione straordinaria: negli stadi e poi in piazza, tutti lì a godersi un momento di felicità meritatissima. La stessa cosa è successa, sta succedendo, in queste ore nella Capitale. La vittoria della Conference, come è giusto, è stata salutata addirittura in due stadi, contemporaneamente: a Tirana e all’Olimpico, con un invisibile filo giallorosso a unire le due città. Prima della notte illuminata a giorno: a Fiumicino per accogliere la squadra, a Trigoria per accarezzare insieme quella Coppa. All’Inter, ad esempio, l’apertura della campagna-abbonamenti è stata salutata con il botto: cinquemila tessere in pochissime ore. Così come nella stessa Roma, che - appena dato il via - ha fatto registrare un record di adesioni. Verrebbe da dire insomma, e non è retorica, che non si veda l’ora di ripartire con il calcio.

(gasport)