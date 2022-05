Lazio-Roma, derby per l'orgoglio

IL TEMPO (M. VITELLI) - L’ultima giornata del campionato femminile di serie A regala il derby di Roma. Un match che non può modificare la classifica di entrambe le squadre (la AS Roma chiude seconda e la Lazio penultima), ma che accende l’eterna rivalità cittadina. Al Fersini di Formello, fischio d’inizio alle 12.30 (diretta TimVision) una sfida sentita. all’andata (era la prima stracittadina, vinse la AS Roma 3-2), oggi le biancocelesti proveranno a rimettere in equilibrio il conto. La Roma si presenta all’appuntamento con un record, quello di miglior attacco del campionato di Serie A. Le giallorosse di Alessandro Spugna, infatti, hanno finora realizzato ben 57 reti che le hanno portate a qualificarsi per giocare la prossima Women’s Champions League. Per la Lazio, il derby di oggi è l’ultimo appuntamento della stagione, la Roma, invece, giocherà ancora domenica 22, quando a Ferrara sfiderà la Juventus nella finale di Coppa Italia.