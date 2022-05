L'assist per José

Mourinho si è preso l'Europa League senza passare da Tirana, ma da Torino. Ha alzato la Roma di più di un gradino e adesso insegue la prima Conference. Ha già fatto più del suo, perciò si aspetta che sia la proprietà a seguirlo con fiducia condividendone le ambizioni ci crescita: per natura e storia personale, José non è tipo da quinto o sesto posto. Straordinario è l'assist servitogli da Totti che, caldeggiando pubblicamente l'arrivo di Dybala, ha investito del compito i Friedkin e Tiago Pinto. [...] Per trasformare l'assist nel gol-partita basta buttarla dentro evitando di ritardare l'esecuzione. [...] Non è più una questione di Europa o non Europa, per la Roma e la sua gente, ma di permanenza e soddisfazione di un allenatore di caratura mondiale che punta esclusivamente ai grandi traguardi: ho il sospetto che se a luglio non ottenesse un miglioramento dell'organico José potrebbe addirittura pensare di andarsene e per il club sarebbe una tragedia [...] Giovedì si è aggiunta la sorpresa Mkhitaryan, che è stato proposto all'Inter. [...] Tiago Pinto ha smentito la voce, vedremo se sarà capace di ripetersi anticipando Marotta. [...]

(Corsport - I. Zazzaroni)