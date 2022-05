L'assist di Totti: "Dybala? Adesso lo convinco io"

Totti gioca con le parole come faceva da calciatore e si diverte: "Dybala? Voleva restare alla Juventus, ora vediamo se riusciamo a portarlo a Roma... Parlo a livello personale anche perché non so cosa ne pensino né lui né il club. Lo incontrerò nella partita di Eto'o e giocherò insieme a Paulo. Qualche cosa gliela metterò in testa. Speriamo di riuscirci, sempre che la Roma abbia la mia stessa idea". Poi Totti ha parlato di un suo possibile ritorno alla Roma: "A chi non piacerebbe stare nella Roma? Conosciamo le problematiche che ci sono state, ma ora c'è una nuova proprietà, con altre idee ed esigenze. I matrimoni si fanno in due. Se mi hanno già chiamato. Hanno già persone importanti nella società, e questo è un bene. Chi c'è, c'è...". Dopo ha scherzato sulla finale di Conference: "Se riesco a trovare il volo (ride, ndr) sarò a Tirana. Mercoledì ci giochiamo tanto. Sarà una finale importantissima, in palio c'è un trofeo". Successivamente ha espresso la sua su Pellegrini: "I tifosi della Roma devono essere contenti che dopo me e Daniele sia arrivato Lorenzo. Ha carisma, positività e romanismo, tutto quello che deve avere un capitano". Inoltre ha parlato anche del suo assistito Kokcu del Feyenoord: "Volevo portarlo a Trigoria, ma all'epoca non erano così propensi Speriamo che mercoledì non sarà il calciatore che conosco io". Totti si è poi detto sorpreso del calore dei tifosi allo Stadio Olimpico: "Sinceramente non me lo ricordavo. Da quando è arrivato Mourinho la Roma ha preso un'altra strada. La spinta dei tifosi giallorossi è diversa dalle altre. José è l'allenatore più vincente che ci sia, saprà come gestire questa finale".

(Il Messaggero)