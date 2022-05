L’altra finale all’Olimpico: niente bus dalle 22 alle 3 di notte

L'ultima corsa dai capolinea all'interno del territorio del Comune di Roma è stata anticipata alle 22 e il servizio sarà ripristinato solo alle 3 di notte. I bus saranno fermi almeno cinque ore nella capitale in occasione della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord, a Tirana. Allo Stadio Olimpico sono previste decine di migliaia di tifosi giallorossi e da qui la decisione presa dalla Questura. Era già accaduto in occasione della gara contro il Leicester: sono stati presi provvedimenti per gestire la vigilanza sui festeggiamenti in centro e in altri quartieri. Dalle sette di domani mattina al giorno dopo musei e fontane saranno transennati per proteggerli da eventuali atti di teppismo, con divieto di parcheggio. Inoltre, il prefetto Matteo Piantedosi ha emanato un divieto in tutto il I Municipio, dalle 17 di domani alle 7 di giovedì, di vendita per asporto di prodotti in bottiglia o contenitori di vetro. Il piano della Questura prevede anche che la presenza dei tifosi romanisti all’Olimpico venga trattata alla stregua di una qualsiasi partita di campionato: previsti filtraggi e prefiltraggi.

(corsera)