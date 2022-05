La Uefa premia Pellegrini: «Il sogno fin da bambino»

Lorenzo Pellegrini è un calciatore di assoluto spessore internazionale che ha completato la sua maturazione: a 25 anni, in Europa sono pochi i centrocampisti come lui, infatti può giocare da trequartista, da mezzala e da centrale. Nella giornata di ieri la Uefa lo ha premiato come miglior calciatore della Conference League: "Il 25enne centrocampista creativo è stato una spina costante nelle squadre avversarie durante tutta la campagna della Roma, segnando il primo dei suoi cinque gol in 12 partite. Il capitano ha guidato la Roma fino alla vittoria nella finale di Tirana", il commento del Comitato di Osservatori Tecnici Uefa. Il calciatore ha parlato anche ai microfoni della UEFA: "Questo è stato un lungo percorso. Sono partito con questa maglia ad 8 anni e non avrei mai pensato di diventare uno dei capitani ad alzare un trofeo europeo a 25 anni. Sono fiero di tutti i miei compagni". Successivamente si è soffermato anche sui tifosi: "Sono stati incredibili e questo trofeo è anche per loro. Non ci hanno mai lasciato soli. Nello spogliatoio abbiamo parlato di come i tifosi ci hanno fatto sentire dei campioni ancor prima di vincere e questa Coppa è per loro. È un modo per rendergli quello che ci hanno dato. Voglio dire una cosa: vincere questo trofeo non era per niente scontato perché nel percorso si incontrano tante difficoltà, una squadra vera riesce a superarle e a diventare più forte".

Nella top 11 della Conference ci sono anche Rui Patricio, Smalling ed Abraham. Assente Zaniolo, autore della tripletta contro il Bodo e del gol decisivo in finale contro il Feyenoord. Secondo Sky Sport, il numero 22 sarebbe il primo ad essere chiamato per il rinnovo, che lo porterà a guadagnare 4 milioni netti.

Mkhitaryan invece sembra essere più lontano. All’Inter sono convinti di avere in mano il giocatore con un contratto biennale da 4 milioni più bonus a stagione, mentre la Roma gli avrebbe proposto solamente un anno garantito e uno in opzione.

(corsera)