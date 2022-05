La squadra si compatta a cena

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Uniti verso la storia. Più che una squadra, una famiglia che ha deciso di ritrovarsi insieme a cena per trovare la giusta carica in vista di un finale di stagione che può cambiare il destino di questo gruppo. Ieri sera la Roma ha scelto un noto ristorante in centro, a Piazza de’ Ricci, per fare quadrato prima della gara di venerdì con il Torino e, soprattutto, della sfida al Feyenoord che vale la Conference League. A tavola c’erano seduti soltanto i giocatori, né Mourinho né altri componenti dello staff, la cena è stata organizzata dai calciatori che sono arrivati intorno alle 20.40 e hanno trascorso qualche altra ora insieme dopo l’allenamento del mattino. Una quindicina i presenti, non c’erano gli inglesi Abraham, Smalling e Maitland Niles, non si sono visti neppure Veretout e Karsdorp. Menù a base di pesce e vino bianco, tante risate hanno allietato la serata nonostante la testa sia rivolta a Tirana e all’obiettivo Europa. Dopo le cene in ritiro documentate sui social da Mourinho, già a inizio stagione la squadra si era ritrovata a cena insieme all’allenatore e ai Friedkin per festeggiare le mille vittorie raggiunte in carriera dal tecnico portoghese contro il Sassuolo. In quel caso la Roma aveva scelto un ristorante in Piazza Pio XI. La voce della presenza dei giocatori e di Mourinho si era sparsa velocemente e fuori dal locale si erano radunati decine di tifosi. Stavolta la decisione è ricaduta su una location super blindata grazie al servizio d’ordine di Trigoria, che ha fatto di tutto per tenere a distanza curiosi e cronisti. I giocatori hanno chiesto privacy per godersi poche ore di relax come un normale comitiva di amici. Ma quando si muove la Roma in città, è impossibile inosservati.