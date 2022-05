La spinta dei Friedkin per arrivare in finale

La "riservatezza" dei Friedkin, citata dal sindaco Gualtieri in merito al progetto del nuovo stadio, è pronta a mescolarsi con l'entusiasmo dei tifosi giallorossi, che saranno presenti in massa domani sera allo Stadio Olimpico per la sfida di Conference League contro il Leicester. Al termine della semifinale di andata il numero uno della Roma è stato visto al Mc Donald's ed ha scattato alcune foto con i tifosi, ma non aspettatevi tuffi nelle fontane in stile Pallotta nel caso in cui raggiungesse la finale.

I Friedkin, che sono vicini all'acquisto del Cannes, sembrano veramente innamorati del romanismo. Dopo averlo studiato il primo anno, hanno deciso di assecondare le richieste dei tifosi regalandogli Mourinho, creando una politica dei biglietti a basso prezzo ed ora stanno strizzando l'occhio a Totti per un possibile ritorno in società.

Alla vigilia di Leicester-Roma, Dan Friedkin ha assistito a bordo campo alla rifinitura della squadra ed ha viaggiato con i calciatori. Il sostegno non è solo fisico, infatti ha immesso altri 10 milioni di euro nelle casse del club, facendo salire il totale dei soldi versati a 359 milioni in quasi 2 anni. Mentre Tiago Pinto sta riducendo il monte ingaggi, il guadagno dal botteghino è arrivato a 20 milioni, che verranno reinvestiti sul mercato. La vittoria della Conference inoltre potrebbe valere 25 milioni in più. Ora l'obiettivo è quello di regalare ai tifosi un trofeo che manca ormai da 14 anni.

(corsport)