La serie A cerca di fare gol negli Usa: un mercato difficile ma sterminato da conquistare

Sono ormai otto le società calcistiche di Serie A - tra cui la Roma - che fanno capo ad una proprietà americana, e ormai gli investimenti a stelle strisce interessano anche le serie minori. Spal, Parma, Pisa e Como in Serie B, Padova, Triestina, Pistoiese, Ancona-Matelica e Cesena in C. Il calcio italiano strizza l'occhio agli Stati Uniti e già da qualche mese la Serie A ha persino aperto un ufficio a New York, con tanto di mostra sul calcio nostrano che da 2 giorni è visitabile in Madison Avenue.

Gli Usa investono nel nostro calcio, ma attrarre nuovi tifosi al prodotto non è facile, soprattutto perché il vero appeal, al momento, ce l'ha la Premier League. La serie A sta lavorando su vari fronti: dai rapporti con le scuole alle reti tv, al canale della ristorazione italiana, la più apprezzata nel Paese, per promuovere il calcio.

(Corsera)