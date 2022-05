La Roma si sdoppia: via alle staffette per i sogni di coppia

Si avvicina quella che si preannuncia la partita, almeno fino a questo momento, più importante della stagione. La sfida contro il Leicester in qualche modo si fa sentire anche in campionato, ed ecco che Mourinho pensa a cambiare contro il Bologna per giocarsi al meglio la sfida di giovedì. In difesa dovrebbe riposare Smalling: spazio a Kumbulla con Ibanez che scalerà al centro della difesa. In campo potrebbe rivedersi anche Spinazzola, mentre Maitland-Niles può far rifiatare Karsdorp.

In mediana favoriti Cristante e Veretout: il primo, però, è diffidato. Non è quindi escluso che per preservarlo lo Special One si affidi ad un Perez fuori ruolo e che, se le cose dovessero mettersi bene, non tocchi pure a Bove.

Difficile che vengano impiegati contemporaneamente Abraham e Zaniolo: per sostituire il classe '99 in corsa ancora Carles Perez e Felix. Attenzione però anche a Shomurodov.

(Gasport)