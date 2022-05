La Roma Femminile vuole il bis in Coppa

IL TEMPO (M. VITELLI) - Appuntamento con la storia per la Roma Femminile di Alessandro Spugna, che oggi al Mazza di Ferrara (fischio d'inizio ore 14.15, diretta La7) affronta la Juventus nella finale di Coppa Italia. Le giallorosse scendono in campo dopo aver conquistato il secondo posto in campionato (che dà diritto a giocare la prossima Women's Champions League) e per provare a bissare il successo dello scorso anno quando all'ultimo appuntamento batterono il Milan 3-1 ai calci di rigore. Le bianconere, invece, sognano la doppietta, dopo aver portato a casa il quinto titolo nazionale consecutivo.

Gli ingredienti per una supersfida, quindi, ci sono tutti. In questa stagione, due precedenti. Vittoria della Juventus al Tre Fontane 2-1 e pareggio 1-1 a Vinovo. «Bello giocare la finale - dice il mister giallorosso Alessandro Spugna - ho chiesto alle mie giocatrici di godersi ogni istante di questo appuntamento, tante calciatrici vorrebbero essere nei loro panni, tanti allenatori nei miei». Scendere in campo poco dopo l'ora di pranzo sarà un fattore da considerare. «Certamente dovremo adattarci al clima e gestire le forze, ma lo stesso vale per le nostre avversarie». Anche l'allenatore della Juventus Joe Montemurro punta dritto al successo. «La Roma ha vinto lo scorso anno, stavolta vogliamo conquistare noi il trofeo». Poi sulla gara ha le idee chiare. «Complimenti a Spugna, ha costruito una squadra fortissima che vuole dominare il gioco - anche noi siamo cosi, per questo abbiamo già studiato un piano B e un piano C. Sono convinto che vincerà chi sbaglierà di meno».

La squadra di Spugna è quella che ha collezionato in questa edizione della Coppa Italia più clean sheet, ben quattro. La Juventus, invece, solamente uno. Un altro numero dalla parte della Roma è quello che riguarda le calciatrici andate a rete: 17 giallorosse contro 13 bianconere. A favore della Juventus, il numero di gol realizzati: 41 a 35. «Ripetersi sarebbe stupendo dice il capitano della Roma Elisa Bartoli - siamo pronte a dare spettacolo».