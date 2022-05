La Roma appesa a Mkhitaryan. Sarà staffetta con Zaniolo?

Tutto ruota intorno a Henrikh Mkhitaryan. L'armeno è uno dei calciatori più importanti della rosa di Mourinho, il quale ha più volte sottolineato l'importanza dell'armeno nel suo gioco. Tutti attendono di scoprire quale sarà il suo futuro, con il contratto in scadenza il 30 giugno. Per il tecnico portoghese conta solo il presente e sta facendo di tutto per averlo a disposizione: dal giorno dello stop si lavora per averlo a disposizione per la finale. Gli ultimi dubbi saranno sciolti nell'allenamento di rifinitura: dalla presenza o meno di Mkhitaryan dipenderà molto dell'assetto tattico della squadra. Con lui in campo ci sarebbero due possibilità: potrebbe giocare sia regista, con al suo fianco Cristante, sia trequartista al fianco di Pellegrini, con un centrocampo più muscolare, composto da Cristante e uno tra Sergio Oliveira e Veretout. Nel secondo caso ci sarebbe una staffetta tra lui e Zaniolo. Poche possibilità di vedere Spinazzola dal 1', ma l'esterno ieri è stato convocato da Mancini per la gara di Wembley del 1 giugno, contro l'Argentina. La rifinitura dei giallorossi si svolgerà questa mattina a Trigoria alle 11, poi ci sarà la partenza per Tirana: alle 17:45 la conferenza stampa di Mourinho all'Arena Kombetare, con lui ci saranno Pellegrini e Mancini.

(corsera)