La Lega anticipa a venerdì 20 maggio la sfida con il Torino

LEGGO (F. BALZANI) - Una finale europea da vincere, un futuro da decifrare e una decisione che gli avrà regalato un sorriso. Mourinho sta per far calare il sipario sul suo primo anno giallorosso e intanto accoglie insieme a tutta la Roma la decisione unanime della Lega di anticipare a venerdì 20 la gara col Torino. La squadra di Mourinho avrà quindi più giorni a disposizione per preparare la sfida con il Feyenoord. Intanto Lo Special One a Sky Uk parla del domani precisando alcuni punti alla società. In questo momento, tutto è molto calmo perché ho altri due anni di contratto. Il club non si è avvicinato a me per cercare di prolungarlo. Devo finire la stagione nel miglior modo possibile e iniziare al 100% la prossima perché non sto cercando un cambiamento, la mia gente lo sa. Non potevo lasciare il club nella mia seconda stagione. L'obiettivo è chiaro, il peso degli investimenti pure: Vogliamo provare ad andare in Champions, ma quando si guarda al livello di investimento di Inter, Milan e Juve, ci si rende conto che questi 3 posti sono chiusi. Non sono fortunato come alcuni allenatori che possono comprare quello che vogliono, ma facendo le cose con criterio possiamo migliorarle. Matic? Giocatore fantastico. iL club intanto promuove un'OPA per il delisting della società dalla Borsa.. Dettagli sulla nuova maglia Roma della New Balance: sarà caratterizzata da collo alla coreana.