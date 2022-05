La coppa della Conference in tour per i municipi: e la festa sarà itinerante

Un tour cittadino della coppa per la vittoria della Conference League, come si usa per i trofei più importanti: dalla Coppa del mondo al Campionato europeo vinto dagli Azzurri meno di un anno fa a Wembley. Il Campidoglio sta pensando di mostrare ai romani, nelle prossime settimane, la coppa europea appena vinta dalla squadra giallorossa: un’esposizione itinerante nei Municipi che potrebbe svolgersi anche in luoghi all’aperto, dalle piazze ai parchi, durante il periodo estivo. L’amministrazione comunale ne parlerà con la Roma prima di stilare un elenco di luoghi dove esporre il simbolo della vittoriosa campagna continentale romanista targata 2021-22. Intanto, dopo le vacanze estive dei calciatori, Roberto Gualtieri potrebbe invitare a Palazzo Senatorio gli alfieri giallorossi per un riconoscimento ufficiale da parte di Roma Capitale, per aver riportato una coppa europea nella Città eterna.

(Il Mesaggero)