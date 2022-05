La carica dei romanisti per l’Argentina

IL TEMPO (S. PIERETTI) - A Coverciano arrivano anche i giocatori della Roma. Dopo aver vinto la Conference League, Spinazzola, Mancini, Cristante, Pellegrini e Zaniolo questa mattina varcheranno i cancelli di Coverciano e si uniranno agli altri azzurri. C’è una sfida contro l’Argentina il 1° giugno da preparare riservata principalmente ai campioni d’Europa; al di là degli infortunati, Mancini ha convocato tutti i giocatori che undici mesi fa - proprio a Wembley - vinsero il titolo.

Gli impegni del mese di giugno comprendono anche le quattro gare della nuova Nations League; il 4 giugno a Bologna gli Azzurri sfideranno la Germania, il 7 giugno a Cesena la partita contro l’Ungheria, l’11 giugno a Wolverhampton la rivincita della finale Europa contro l’Inghilterra e il 14 giugno l’Italia affronterà nuovamente la nazionale tedesca a Monchenglabach. La Figc ieri ha deciso anche la sede della sfida di ritorno della Nation League contro l’Inghilterra: si giocherà venerdì 23 settembre a Milano.

Anche ieri il commissario tecnico ha lavorato con 40 calciatori, compresi Gatti, Esposito, Ricci, Cancellieri, Gnonto e Zerbin, confermati dal tecnico dopo lo stage di inizio settimana. «Non ho mai pensato che Mancini si potesse dimettere dopo la partita di Palermo contro la Macedonia del Nord - sottolinea Alessandro Florenzi in conferenza - semmai temevo potesse farlo dopo la vittoria dell’Europeo. Tornare a Wembley sarà un’emozione speciale - continua il milanista - la delusione dell’eliminazione al Mondiale resta in tutti noi, ma devonorestare in noi anche le sensazioni positive dell’Europeo. Il percorso del Milan verso lo scudetto è stato simile al camminoazzurro verso il titolo europeo. Personalmente mi sento di ringraziare ancora Donnarumma: avrei dovuto tirare il sesto rigore, per fortuna c’ha pensato lui». L’ultimo pensiero di Florenzi è per Chiellini. «Ci mancheranno il suo carisma, i suoi discorsi e la sua tranquillità».