Juve sconfitta: Tripi e Vicario portano i giallorossi in finale

La Roma Primavera vola in finale. Oggi conoscerà la sua avversaria, che uscirà tra Inter e Cagliari. I giallorossi hanno terminato la regular season al primo posto ed ora nono vogliono più fermarsi. Nella giornata di ieri gli uomini di Alberto De Rossi hanno battuto per 2-0 la Juventus grazie alle reti di Tripi e Vicario. Dopo un inizio in sofferenza, la Roma ha avuto la forza di reagire ed ha trovato il gol a fine primo tempo grazie alla spettacolare punizione di Tripi. Successivamente i bianconeri hanno colpito una traversa con Nzouango, ma ad un quarto d'ora dalla fine è arrivato il 2-0: Tripi recupera palla, lancia Pagano che calcia, il portiere respinge ma la palla arriva sui piedi di Vicario che non sbaglia. La finale andrà in scena il 31 maggio.

(Il Messaggero)