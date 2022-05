Juric applaude: "Eccezionale la mia squadra"

La sintesi della stagione sta nell'abbraccio che il pubblico ha tributato alla squadra al termine della partita contro la Roma, persa per 0-3. I tifosi hanno apprezzato l'annata degli uomini di Juric, la quale è stata ricca di episodi positivi. Anche l'allenatore non ha dubbi: "La squadra ha fatto un campionato eccezionale, giocando sempre a livelli alti. Abbiamo fatto tante belle partite, senza mai mollare e lavorando tantissimo. Contro la Roma può essere una grandissima sconfitta perché ci può servire molto per valutare bene tutte le cose". Il tecnico ha sottolineato che il livello di attenzione ieri non era elevatissimo: "Abbiamo commesso due errori davvero banali che ci hanno punito, ma la mancanza di concentrazione ci può stare nell'ultima partita. Abbiamo fatto bene fino alle due disattenzioni. Da quel momento ci siamo sciolti". Sul futuro: "Quest'anno abbiamo fatto bene. La gente ha l'ossessione di voler andare in Europa e io ci vorrei provare. Tra scadenze e riscatti ho contato che andranno via 10 giocatori. La prossima settimana ci vedremo con il presente e insieme decideremo che strada prendere".

Intanto Bremer, ieri in tribuna, è stato eletto miglior difensore del campionato: "Chi lo prende fa un grandissimo affare", il commento di Juric. Il brasiliano sembra destinato all'addio, come annunciato anche dal direttore tecnico Vagnati. Inoltre entro l'inizio della prossima settimana si saprà il futuro di Belotti. L'allenatore ha così commentato la situazione: "Non so se resterà, ma siamo ottimisti. Sono positivo di natura, ma non voglio espormi. Andrea ha il cuore granata".

(gasport)