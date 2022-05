Joya Capitale: il colpo si fa sull'ingaggio

Le immagini della parata di giovedì sono arrivate anche a Dybala. Questo è stato un vero e proprio assist indiretto che fa gioco a Mourinho ed ai tifosi della Roma che sognano di vedere l'argentino vestire la maglia giallorossa. Anche durante il percorso dei pullman per le vie della città, sono partiti molti cori verso il bus riservato ai Friedkin: "Presidente, portaci Dybala". Nessun cenno di assenso, ma il messaggio è stato recepito. Anche Foti, l'assistente di Mourinho, lo ha lanciato davanti al Colosseo.

Le difficoltà per arrivare alla Joya non mancano, soprattutto a causa dell'elevato stipendio richiesto, circa 7 milioni netti a stagione. La Roma non può permettersi di arrivare a quelle cifre, infatti il più pagato della rosa è Abraham, che arriva a guadagnare 5 netti più bonus. La stessa base potrebbe essere offerta a Dybala, ma con un ingaggio a salire negli anni e con bonus importanti.

Mercoledì l'Inter ha avuto il primo confronto con l'entourage del calciatore. Il club nerazzurro vuole spingersi oltre solo quando avrà ceduto alcune pedine come Vidal e Sanchez, alleggerendo il monte ingaggi. Al momento l'offerta è di 5,5 milioni a stagione come base fissa e 2 di bonus.

I Friedkin vogliono regalare a Mourinho ed ai tifosi un top player, anche dopo le emozioni che Dan ha vissuto in questi ultimi giorni. Dybala porterebbe ancora più entusiasmo alla piazza e allo Special One.

(corsport)