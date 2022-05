Josè contro il Var: "Ma dov'è Banti? Vogliamo rispetto"

Josè Mourinho torna ad attaccare le direzioni arbitrali e, stavolta, trova un alleato in Tiago Pinto. Il tecnico giallorosso nel post partita ha parlato di una "doppia spiegazione" per la sconfitta: da un lato le fatiche di Conference, a fronte di una Fiorentina che ha avuto invece l'intera settimana per preparare la sfida con la Roma. Dall'altro la direzione arbitrale, con Banti preso di mira - "Vorrei sentire una sua spiegazione, ma non la sentiremo mai. Dov'è? Non so, a Coverciano, a Milano..." - per aver richiamato all'On Field Review Guida, nonostante il primo fischietto fosse molto vicino all'azione del rigore.

E anche Tiago Pinto si dice perplesso di fronte all'arbitraggio: "Non capiamo - spiega il gm -, chi conosce le regole sa che questa situazione non prevede l'intervento del Var".

(Gasport)